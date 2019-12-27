В столице Урала транспортные полицейские изъяли три килограмма героина

В Екатеринбурге сотрудники Главного управления на транспорте МВД России и уральской транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Было изъято около трех килограммов героина.В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские установили один из возможных каналов поставок наркотиков в Екатеринбург. Так, предположительно крупные партии наркотиков отправлялись железнодорожным транспортом, а в городе запрещенные вещества расфасовывали на более мелкие партии. Был установлен возможный получатель и сбытчик крупных партий – 58-летний ранее судимый житель Екатеринбурга.Во время задержания злоумышленник попытался выбросить объемный черный пакет и скрыться. Однако его задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН. При проведении досмотра в изъятом пакете обнаружили три свертка с порошкообразным веществом кремового цвета. Исследование подтвердило, что в свертках находился героин с синтетическими примесями. Общий вес изъятого вещества составил 2 килограмма 900 граммов.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Добавим, что задержанный был неоднократно судим. Два года назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание по аналогичной статье, и продолжил преступную деятельность.