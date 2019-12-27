В Свердловской области закончено расследование дела риэлторов-мошенников

11:42 | 30.12.2019

В Свердловской области закончено расследование резонансного дела семи черных риэлторов-мошенников, которые обманули 20 граждан и причинили ущерб в 25 миллионов рублей. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По сведениям полковника Горелых, в период с 2013 по 2017 год группа похищала денежные средства в момент совершения сделок с объектами недвижимости и приобретали права на чужое имущество. Участники ОПГ действовали под прикрытием общества с ограниченной общественностью. На территории Полевского они находили граждан, которые злоупотребляли алкоголем и имели большую задолженность за коммунальные услуги. Путем обмана они склоняли их к продаже недвижимости, обещая погасить долги перед коммунальной компанией и помочь приобрести на вырученную сумму другое жилище. Затем злоумышленники похищали деньги, либо приобретали в свою пользу право собственности на жилье.



– Всех предполагаемых аферистов, в том числе организатора и лидера, 1964 года рождения, задержали сыщики МВД в мае 2017 года. У каждого члена шайки, среди которых были даже бывшие силовики, имелись свои персональные обязанности. Кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку, другие за подделку подписи в договорах купли-продажи. В деле фигурирует даже «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды при совершении противоправных деяний, и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия. Одному члену группы дополнительно инкриминировано совершение преступления по части второй статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишение свободы, – рассказал полковник Горелых.



Органы предварительного следствия опросили более 100 человек, провели более 20 очных ставок и свыше 10 обысков по месту жительства и работы обвиняемых. Также были изъяты и изучены регистрационные документы по объектам недвижимости и часть похищенных денежных средств. Кроме того, одному из потерпевших вернули право собственности на квартиру, а на другой объект недвижимости наложили арест.



Сейчас материалы уголовного дела направили в суд Полевского для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»