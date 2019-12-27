Свердловские предприниматели получали штрафы по фальшивым документам

11:11 | 30.12.2019

Фото: 1tulatv.ru

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Более 250 свердловских предпринимателей получили от неизвестных поддельные документы, в которых прописывалась сумма штрафа якобы за нарушения трудового законодательства.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, направляемые требования об уплате и постановления о назначении административного наказания были оформлены на бланке Госинспекции труда в Свердловской области. На документах имеется фамилия замруководителя Инспекции, а также стоит несуществующая подпись, однако исполнитель на бланках не указан.



Также отмечается, что указанные на бланке реквизиты, не принадлежали Инспекции. Кроме того, и само ведомство проверок в отношении данных предпринимателей не устраивало и штрафы не назначало.



В прокуратуре добавили, что по уголовному делу запланирован комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и виновных лиц.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»