Полиция Североуральска ищет пропавшую пять дней назад школьницу

10:42 | 30.12.2019

Фото: УМВД по Североуральску

В Североуральске сотрудники полиции ищут пропавшую пять дней назад 15-летнюю Анастасию Вершинину. 25 декабря в 21:00 ученица девятого класса школы №8 ушла из дома и больше не выходила на связь.



Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные черные крашеные волосы, светлые глаза, темные дугообразные брови, полные губы.



На момент пропажи Анастасия была одета в белый пуховик длиной до колен и с белым мехом на капюшоне, черные штаны и белые кроссовки. Девушка ушла из дома без шапки.



Полиция Североуральска просит всех располагающих информацией о местонахождении Анастасии Вершининой обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу. Можно позвонить по номерам 8(34380) 2-05-45 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»