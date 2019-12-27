В Екатеринбурге зарезали получившего зарплату рабочего

10:17 | 30.12.2019

Фото: brt-rti.ru

У проходной завода РТИ в Екатеринбурге напали на рабочего, выходившего с предприятия после получения зарплаты. Мужчину зарезали ножом и похитили 20 тысяч рублей.



Грабитель нанес рабочему удары в грудь, горло и под ключицу. Его госпитализировали в больницу №23. Несмотря на продолжительную операцию, спасти мужчину не удалось.



Представители ГУ МВД России по Свердловской области отказались от официального комментария в интересах следствия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»