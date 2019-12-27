Под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

09:54 | 30.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ранним утром в поселке Уралец под Нижним Тагилом сгорел частный жилой дом. Пожар разгорелся на улице Горнолыжная.



Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в 04:44. Огонь охватил площадь в 96 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 10 спасателей, в том числе и пожарная дружина поселка Уралец, и четыре спецмашины.



В 05:21 пожарным удалось локализовать огонь, а в 05:45 – ликвидировать открытое горение. Информации о пострадавших нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»