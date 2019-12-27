Под Первоуральском разыскивают 18-летнего школьника

09:39 | 30.12.2019

Фото предоставлено родственниками Антона

Уже третьи сутки в поселке Новоалексеевское, под Первоуральском, разыскивают 18-летнего Антона Николаевича Печеркина. Последний раз его видели вечером на дискотеке в школе №16, где он и учится.



Как рассказали родственники Антона, после дискотеки он ушел в неизвестном направлении. Это произошло в пятницу, 27 декабря. Больше о нем ничего не было слышно.



Приметы пропавшего: темно-коричневые глаза, темно-русые волосы, с левой стороны побрита бровь полоской, в левом ухе серьга наподобие крестика, на правой руке темное кольцо.



На момент пропажи Антон был одет в черную тонкую курточку, темную толстовку с капюшоном, черные джинсы и темно-синие кеды. С собой у него был iPhone 5S в металлическом корпусе.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Антона Печеркина, то следует позвонить по телефону 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»