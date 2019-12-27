В результате столкновения легковушки с автобусом в Екатеринбурге погиб человек

Вчера, 29 декабря, в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погиб водитель. Инцидент произошел в 16:10 напротив дома №1 по улице Тружеников.Выяснилось, что 36-летний мужчина за рулем «Лады Калины» двигался по улице Тружеников со стороны Грибоедова в сторону Димитрова. Он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом №19 марки «Мерседес».От полученных травм водитель легковушки скончался еще до приезда бригады скорой помощи. За рулем рейсового автобуса находился 48-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. В общественном транспорте никто не пострадал.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, на месте автокатастрофы были проведены необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены водитель автобуса и свидетели ДТП. В ходе расследования установят причины аварии, после чего будет принято мотивированное процессуальное решение.