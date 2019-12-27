Свердловский «Автомобилист» на выезде проиграл «Барысу» 4:2

19:08 | 29.12.2019

Свердловская хоккейная команда «Автомобилист» на выезде в Нур-Султане проиграла местному «Барысу». Игра завершилась со счётом 4:2.



Авторами забитых шайб в составе хозяев стали Панюков, Старченко (оформил дубль) и Михайлис. Среди уральцев отметились Гареев и Доус.



Сейчас свердловчане находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в запасе 52 очка. Лидирующую позицию занимает «Ак Барс» (62 очка).



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт 3 января в Магнитогорске с местным «Металлургом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»