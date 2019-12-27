Пропавших на Урале туристов нашли

17:37 | 29.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На Урале спасатели нашли пропавших накануне туристов, которые уехали с базы «Звезда». Они самостоятельно вернулись.



«В 16:15 двое туристов и один волонтер, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда", состояние их здоровья удовлетворительное. В ходе поисков поступила информация о том, что требуется помощь четырем волонтерам, которые участвовали в поисковой операции. По оперативным данным, у них сломались снегоходы и они не могут продолжать движение, при этом они находятся на связи. К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели»,- сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, накануне туристы выехали на снегоходах с туристической базы «Звезда», находящейся в 110 км от Карпинска в направлении горного хребта «Кваркуш» Пермского края. На их поиски отправился отряд на вертолете Ми-8. Разыскивали туристов с воздуха шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»