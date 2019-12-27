На Урале спасатели на вертолете ищут двух пропавших туристов

15:03 | 29.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области ищут двух пропавших туристов. Как рассказали в ГУ МЧС, они накануне выехали на снегоходах с туристической базы «Звезда», находящейся в 110 км от Карпинска в направлении горного хребта «Кваркуш» Пермского края. На их поиски отправился отряд на вертолете Ми-8.



Разыскать туристов с воздуха пытаются 6 спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда.



Следует отметить, что зарегистрирована туристическая группа не была.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»