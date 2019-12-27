Следственный комитет проверяет инцидент с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

14:36 | 29.12.2019

Фото: anyaero.com

Следственный комитет начал проверку по факту экстренного возвращения самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово из-за внештатной ситуации, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, самолету, вылетевшему из Екатеринбурга в Симферополь пришлось вернуться в Кольцово, так как на борту неисправно работал индикатор скорости. Несколько часов судно со 151 пассажиром кружило над городом, чтобы сжечь топливо для безопасной посадки. В аэропорту людей встречали машины скорой помощи, но, к счастью, посадка прошла успешно, и никто не пострадал.



Сейчас следователям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»