Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Шарджу, вернулся из-за упавшей в обморок пассажирки

13:07 | 29.12.2019

Фото: goodfon.ru

Из-за упавшей в обморок пассажирки самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), вернулся в Кольцово.



Речь идет о рейсе FV-5661. Самолет вернулся в уральскую столицу уже через 40 минут после взлета.



В Кольцово рассказали, что пассажирке была оказана первая помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»