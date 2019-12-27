На Урале Дед Мороз поздравил с Новым годом детей с особенностями развития

11:30 | 29.12.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

В рамках новогодней благотвортельной акции уральский Дед Мороз и Снегурочка навестили детей с особенностями развития. Как рассказали в администрации Екатеринбурга, гости вручили ребятам подарки и поздравили с наступающим праздником.



По мнению организаторов, детей со сложными диагнозами необходимо окружать двойной заботой и вниманием.



Ребята с радостью встречали Деда Мороза и Снегурочку. Они пели песни, читали стихи и водили хороводы.



Добавим, что праздничная акция проводилась участниками Свердловской региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов при поддержке Свердловского отделения Российского детского фонда «Доступная среда всем».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»