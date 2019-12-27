В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов

11:03 | 29.12.2019

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задерживаются вылеты в ОАЭ, Салехард, Санкт-Петербург и Горно-Алтайск.



Также авиакомпания «Ямал» задерживает на два часа рейс в Новый Уренгой, следующий с пересадкой через Салехард. Самолёт «Уральский авиалиний» до Санкт-Петербурга вылетит в 12:15 вместо 10:55, а воздушное судно авиакомпании «Руслайн» - в Горно-Алтайск в 12:35 вместо 9:10.



«Уральские авиалинии» почти на два часа задерживают прибытие в Екатеринбург рейса из Читы. В Кольцово самолёт окажется в 11:15 вместо 9:25. На 18,5 часов опаздывает самолёт авиакомпании «Руслайн», следующий из Красноярска через Ноябрьск. Его ждали ещё накануне в 18:55. Однако время прибытия перенеслось на 13:20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»