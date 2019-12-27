Инкассатора, едва не сбившего ребенка в Екатеринбурге, уволят с работы

18:57 | 28.12.2019

Фото: Е1.RU

Сотрудника «Росинкасса», проскочившего на красный сигнал светофора и задевшего ребенка, накажут увольнением.



Напомним, юный свердловчанин переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал. Нарушитель за рулем микроавтобуса проехал и задел ребенка, после чего тот упал. К счастью, пешеход отделался шоком. Испугавшись, он встал и убежал с проезжей части.



«Все закончилось благополучно, никто не пострадал. В понедельник этот водитель будет уволен», - цитирует портал «URA.RU» начальника Свердловского областного управления «Росинкасса» Александра Нурова.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»