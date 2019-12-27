Отреставрированный сквер за екатеринбургским Оперным театром открылся

18:44 | 28.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге после затянувшегося ремонта открыли сквер у Оперного театра, об этом рассказали в администрации города.



Во время мероприятия для горожан выступили музыканты танцующего оркестра «Уралбэнд» в костюмах Деда Мороза. Также екатеринбуржцев поздравил с приближающимся праздником мэр Александр Высокинский.



Напомним, реставрация сквера продолжалась полтора года. За это время на площадке установили чугунное ограждение, новые ротонды, лестницы, гранитные прогулочные дорожки, балюстраду, вазоны и фонари.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»