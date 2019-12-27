В аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»

17:48 | 28.12.2019

Фото: iset.media

В Кольцово аварийно приземлился самолет, у которого сработали датчики неисправности одной из систем. Он вылетел из Екатеринбурга в Симферополь несколько часов назад и не полетел по маршруту.



Речь идет о самолете «Уральских авиалиний». Из-за внештатной ситуации пилот принял решение выработать топливо для безопасной посадки и вернуться в Кольцово.



«Посадка вынужденная. На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6–2931, сработал датчик неисправности одной из систем. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Для осуществления безопасной посадки необходимо было выработать топливо», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».



К счастью, посадка прошла успешно. На борту находились 149 пассажиров. Им предоставят резервный самолет, на котором они вылетят в Симферополь в 19:10.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»