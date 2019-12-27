Новости дня
16:17 | 28.12.2019
Фото: 1obl.ru
Екатеринбург встал в предновогодние пробки
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы в городе оцениваются на 8 баллов.
На данный момент крупные пробки можно наблюдать на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Карла Либкнехта, Куйбышева, Восточной, Репина, Халтурина, Донбасской, Черепанова, Декабристов.
Напомним, что 28 декабря сотрудники МЧС из-за метели и снегопада порекомендовали свердловчанам быть предельно внимательным на дорогах.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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