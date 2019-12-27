Свердловский Роспотребнадзор проверит магазины, чтобы выявить продажу снюса

15:15 | 28.12.2019

Фото: m.severpost.ru

Роспотребнадзор по Свердловской области начал проводить внеплановые проверки предприятий с целью выявления незаконного оборота некурительной продукции, содержащей никотин (снюса). Сейчас снюс находится в свободной продаже, его могут приобрести даже несовершеннолетние.



Как рассказали в администрации города, если специалисты не обнаружат у продавцов документов, подтверждающих, что никотиновые смеси соответствуют техрегламентам, то будут признавать оборот незаконным. Снюс будут принудительно изымать, а также принимать меры административного характера. Кроме того, если эксперты выявят факт причинения вреда здоровью, то виновников привлекут к уголовной ответственности.



Добавим, что о точках продаж некурительной продукции, содержащей никотин, свердловчане могут сообщить по телефону (343) 270-15-91.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»