Медведев назвал условия предоставления субсидий для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

14:49 | 28.12.2019

Фото: mirnovosti.com

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором прописаны правила получения субсидий для проведения Универсиады в Екатеринбурге. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.



В правительственном постановлении перечислены условия получения субсидий и список документов, которые руководство Свердловской области должно предоставить Министерству спорта РФ. Одно из них – соблюдение всех сроков по подготовке к спортивному событию. Министерство должно рассмотреть документы в течение 15 дней со дня их предоставления, принять решение и уведомить о решении в течение трёх дней.



Напомним, что Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге в год 300-летнего юбилея города. Подготовка к международному спортивному событию обойдется в 79 миллиардов рублей, 53 миллиардов из которых город должен получить из федерального бюджета.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»