Новости дня
14:12 | 28.12.2019
Фото: КП-Екатеринбург
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка
«Котенок сам пришел в подъезд, его там подкармливали. Очевидно, он забрался на чердачный этаж – животное маленькое, поэтому могло туда залезть. Видимо, оттуда и упал в вентиляционный канал», - рассказали изданию волонтеры.
С помощью эндоскопа котёнок был обнаружен в вентканале, на глубине около 20 метров, а затем в результате долгой и кропотливой работы был захвачен веревочной петлей под контролем видеокамеры и вытащен на поверхность
Активную помощь в спасении котёнка оказали и сотрудники обслуживающей дом управляющей компании.
© «Вечерние ведомости»
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