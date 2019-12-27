В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка

Накануне, 27 декабря, в Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» спасли маленького котёнка, вытащив его из вентиляционной шахты 16-этажного дома. Как сообщает издание «Комсомольская правда – Екатеринбург», спецоперация по спасению проходила несколько часов. До этого местные жители несколько дней слышали пронзительные крики маленького «мурлыки», но понять, откуда они доносились, не могли.«Котенок сам пришел в подъезд, его там подкармливали. Очевидно, он забрался на чердачный этаж – животное маленькое, поэтому могло туда залезть. Видимо, оттуда и упал в вентиляционный канал», - рассказали изданию волонтеры.С помощью эндоскопа котёнок был обнаружен в вентканале, на глубине около 20 метров, а затем в результате долгой и кропотливой работы был захвачен веревочной петлей под контролем видеокамеры и вытащен на поверхностьАктивную помощь в спасении котёнка оказали и сотрудники обслуживающей дом управляющей компании.