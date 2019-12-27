Жители Свердловской области досрочно получат январские пенсии и соцвыплаты

13:51 | 28.12.2019

Фото: lentachel.ru

В Свердловской области выплаты пенсий и пособий за январь 2020 года будут проведены до конца декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ. «Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств „Почте России“, с 27 декабря — в кредитные организации, включая Сбербанк. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнётся с 30 декабря», — сообщают в пресс-службе.



Выплата пенсии гражданам, которые обычно получают деньги с доставкой на дом, начнётся по графику с 3 января 2020 года. Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни и выплате пенсии в январе месяце можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства.



Напомним, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению были проиндексированы на 2% в апреле 2019 года. Повышение коснулось 4 миллионов работающих и неработающих пенсионеров, в результате чего средний размер социальной пенсии в 2019 году вырос до 9,3 тысячи рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»