В Свердловской области долг предприятия за электроэнергию оплатит директор

12:23 | 28.12.2019

Фото: promining.ru

Именно так посчитали в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и подали исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с генерального директора Высокогорского ГОК Дмитрия Рыбакина убытков в размере 455 миллионов рублей, нанесенных энергосбытовой компании. Об этом сообщает издание Накануне.RU.



По мнению энергетиков, убытки компании нанесены из-за ненадлежащего исполнения главой комбината обязанностей по оплате электроэнергии. Кроме того, как считают в «ЭнергосбыТ Плюс», долги также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства.



«Есть основания предполагать, что комбинат вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электрические мощности на объектах производства. Это создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК и окружающей среде. Также реальна угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера", - прокомментировали свою позицию изданию в «ЭнергосбыТ Плюс».



Отметим, что ранее свердловский филиал энергосбытовой компании инициировал проверки комбината уральским управлением Ростехнадзора, Свердловским УФАС и прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила по факту неисполнения законодательства в части ограничения электроэнергии со стороны Высокогорского ГОКа.



В настоящее время ВГОК ограничен до уровня аварийной брони, что предполагает подачу электричества только на оборудование, обеспечивающее безопасность персонала и окружающей среды при полной остановке производства. Однако, в ходе проводимой проверки было установлено, что комбинат не остановил технологический процесс и работает в прежнем режиме.

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