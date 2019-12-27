В Екатеринбурге на Донбасской столкнулись SKODA и Hyundai, есть пострадавшие

11:16 | 28.12.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Донбасской столкнулись SKODA и Hyundai.



По предварительной данным, водитель Hyundai двигался со стороны переулка Никольского в сторону Автомагистральной, как поясняет водитель, на зеленый сигнал светофора. В это время SKODA ехала по улице Бебеля со стороны улицы Пехотинцев в сторону Автомагистральной. Водитель утверждает, что тоже двигался на «зелёный».



В результате аварии водителя и пассажира одного из столкнувшихся автомобилей госпитализировали в 23-ю горбольницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»