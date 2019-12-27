И вновь о прекрасном: свердловчане увидят на небе Луну в сопровождении Венеры

10:56 | 28.12.2019

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В выходные, 28 и 29 декабря, свердловчане увидят на небе серп Луны в сопровождении Венеры. Явление можно будет наблюдать невооружённым глазом в юго-западной части неба сразу после захода Солнца.



Луна и Венера в эти дни самые яркие объекты ночного неба, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.



По данным синоптиков уральского гидрометцентра, небо над Екатеринбургом будет ясное.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»