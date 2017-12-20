В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие главной ёлки

19:42 | 27.12.2019

Фото: ural-n.ru

В уральской столице прошло торжественное открытие ледового городка. Как рассказали в администрации города Екатеринбурга, на встрече гостей лично приветствовал мэр Александр Высокинский.



«На пороге 2020 года я бы хотел пожелать каждому жителю простого человеческого счастья. Чтобы дома никто не болел, чтобы дома вас ждали, чтобы мечты сбывались, чтобы ощущение новогодней сказки вас не покидало. Уральская столица с её показателями развития, а главное – горожанами, – действительно, является настоящим чудом», – отметил Александр Высокинский в своём обращении к горожанам.



Во время мероприятия жителей города порадовали танцевальными выступлениями и песни. Также с наступающим Новым годом гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполняла «Мисс Екатеринбург - 2019» Виктория Вершинина.



Добавим, что в выходные и праздники ледовый городок будет работать с 10:00 до 23:00. В этом году тема главной ёлки города - 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»