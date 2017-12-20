В Екатеринбурге подростку взрывчаткой оторвало кисть

19:10 | 27.12.2019

Фото: okha65.ru

Ученику екатеринбургской гимназии оторвало кисть взрывчаткой. Как рассказали в СУ СКР, 15-летний школьник дома делал петарды для Нового года.



Самодельную петарду юноша пытался изготовить 25 декабря. В результате хлопка подростку оторвало левую кисть.



Отмечается, что семья, в которой воспитывается школьник, благополучная, а сам гимназист хорошо учится в школе.



Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой примут обоснованное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»