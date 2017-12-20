В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии

18:00 | 27.12.2019

Фото: kliningovyj-raj.ru

В течение 2019 года специалисты Роспотребнадзора в ходе 163 проверок выявили 88 нарушений санитарного законодательства в организациях дополнительного образования. Общая сумма штрафов для них составила 539,5 тысяч рублей.



Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора, специалисты обнаружили нарушения требований к условиям обучения. Так, они обнаружили ненадлежащее состояние и несвоевременное устранение дефектов внутренней отделки помещений, несоблюдение требований к оборудованию помещений для детей дошкольного и школьного возраста. Кроме того, сотрудники учреждений нарушали требования по прохождению предварительных и периодических медосмотров и вакцинаций.



В результате, по решению судов, 66 организаций из-за нарушений обязали выплатить штрафы. Кроме того, судьи постановили приостановить деятельность одного из учреждений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»