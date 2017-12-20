Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия

17:40 | 27.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ледовые городки в уральской столице проверила специальная комиссия. В объездах площадок принимал участие замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.



На праздниках горожане смогут посетить семь основных ледовых городков, где будут проводиться игровые представления, ярмарки, концерты, викторины, шоу, и другие мероприятия.



В ходе визитов на площадки комиссия проверила городок на площади Обороны, в парке имени К.Е.Архипова, пространство перед торговым центром на улице Академика Шварца, площадь Субботников, городки около центра культуры «Эльмаш» и комплекса «Россия», а также территорию у культурно-зрелищного центра «Стрела».



По словам Дмитрия Баранова, безопасность площадок проверяли сотрудники полиции.



«Каждый ледовый городок в обязательном порядке будет охраняться, в том числе с использованием видеонаблюдения», – сказал замглавы.



Также в ходе визитов члены комиссии оценили ледовые скульптуры с художественной точки зрения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»