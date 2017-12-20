В Екатеринбурге директор турфирмы получил реальный срок

17:00 | 27.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге вынесен приговор директору турфирмы за организацию незаконной миграции.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что обвиняемый в период с января 2015 года по февраль 2019 года организовал незаконный въезд и пребывание в России более 350 иностранных граждан. Будучи директором турфирмы, мужчина подделывал документы, содержащие ложную информацию о цели въезда иностранцев и гарантийных обязательствах принимающей стороны, и отдавал их в полицию. В результате, иностранные граждане получали приглашения по почте и имели возможность оформить визу на въезд в Россию.



Кировский районный суд Екатеринбурга признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 1 УК РФ «организация незаконной миграции». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»