В Верхней Пышме «зажгли» медную ёлку

Фото: Пресс-служба УГМК

В Медной столице Урала открыли ледовый городок, главным украшением которого стала 32-метровая «медная» елка. В этом году «лесная красавица» обновила свое одеяние: миллион светодиодов окрашивают ее в цвет меди.«Новый год – праздник, который все любят, потому что он ассоциируется с волшебством и радостью, ожиданием добрых перемен и надеждами на лучшее. Я уверен, что город в эти дни должен быть особенно нарядным, чтобы создавать атмосферу праздника. А новая иллюминация с ее широкими техническими возможностями как раз позволяет решить эту задачу», - отметил директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Мирослав Медведев.«Медная» ёлка символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, имеющей официальный бренд Медная столица Урала. Технические возможности иллюминации также позволяют транслировать на сооружении всевозможные графические элементы и дизайнерские решения – на нем можно увидеть логотипы УГМК, АО «Уралэлектромедь», поздравительные слова и обращения. Так как 2020 год объявлен в России Годом народных промыслов, один из иллюминационных блоков посвящен этой теме.Новая иллюминация внесла разнообразие в сценарий открытия ледового городка. Впервые непосредственно на конусе елки демонстрировался обратный отсчет, предшествующий ее включению.В этом году ледовый городок в Верхней Пышме получил название «Весёлая карусель». Верхнепышминцы и гости города увидели фигуры и фотозоны на тему русских народных сказок, на изготовление которых было израсходовано свыше 80 тонн кристально чистого льда. В сказочной стране поселились богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович, а также Иван-царевич, Царевна-лягушка и другие персонажи.Для любителей фото и селфи организовано более 10 фотозон. Для самых маленьких посетителей сделаны игровые комплексы «Гуси-лебеди», «Молочная река», «Змей Горыныч», большие и малые горки.Кульминацией открытия ледового городка стал красочный пятиминутный фейерверк.