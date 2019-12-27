В столице Урала начались предновогодние пробки

16:12 | 27.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В последнюю пятницу года екатеринбугские автомобилисты встали в пробки. В обеденное время загруженность на дорогах уже оценивается в 7 баллов.



Согласно сервису Яндекс.Пробки, в центре Екатеринбурга образовались наиболее серьезные заторы: на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Восточная, Первомайская, Карла Либкнехта, Радищева и Московской. Автомобильные пробки разрастаются до улиц Серафимы Дерябиной, Токарей, Челюскинцев, Комсомольской, до Сибирского тракта и переулка Базового.



Помимо прочего, на протяжении всего дня по городу фиксируется большое количество ДТП: на пересечении Гурзуфской и Московской, Луначарского и Декабристов, проспекта Космонавтов, улиц Завокзальной и Маяковского, на Объездной и Светлореченской, Индустрии и Победы, Гагарина и Ленина. Также аварии произошли на улицах Токарей и Базовом переулке.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»