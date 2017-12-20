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15:22 | 27.12.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Серове Надеждинский металлургический завод запустил самую энергоэффективную электростанцию на Урале
Поздравить коллектив с завершением строительства в Серов прибыли директор по энергетике УГМК Владимир Нечитайлов и генеральный директор ООО «Штарк энерджи Серов» Сергей Дзюбенко.
«При постоянном росте цен на энергоресурсы запуск мини-ТЭЦ является важным событием. Все больше крупных предприятий, промышленных холдингов идут по пути строительства собственных объектов генерации, - сказал директор по энергетике УГМК Владимир Нечитайлов. - Это выгодно не только с точки зрения надежности и гарантированной обеспеченности своих потребителей, но и с точки зрения экономики. Вводимый сегодня объект призван решить целый ряд производственных вопросов».
Новая ТЭЦ заменит электростанцию, отметившую в этом году 125-летие. Без учета электросталеплавильного производства, станция будет на 100% обеспечивать потребности завода в тепловой энергии и на 80% – в электрической энергии. Дополнительно к выработке электрической энергии 24,9 мВт на мини-ТЭЦ будет производиться пар для технологических нужд предприятия, горячая вода для отопления, деаэрированная вода для установок испарительного охлаждения промышленного оборудования и химочищенная вода для подпитки тепловой сети предприятия и выработки пара.
«Такого количества продуктов, как на этой мини-ТЭЦ, вы не найдете ни на одной другой станции не только на территории бывшего союза, но, я думаю, и в мире, - отметил генеральный директор ООО «Штарк энерджи Серов» Сергей Дзюбенко. – Уникальность станции еще и в том, что мы используем доменный газ, как вторичный ресурс предприятия для выработки электроэнергии, при этом рост электрического КПД на доменном газе поднимется 17% до 24%, рост общего КПД с 88% до 94%. По многим показателям это самая технологичная и энергоэффективная электростанция на Урале. И это во многом благодаря тому, что УГМК активно использует самые передовые технологии в любой из сфер своей деятельности.
Напомним, что ПАО «Надеждинский металлургический завод» и ГК «Штарк» заключили договор на строительство мини-электростанции мощностью 24,9 МВт в декабре 2016 года. Инвестором, проектировщиком, генподрядчиком и оператором станции выступает группа компаний «Штарк». Проект предполагает стопроцентное финансирование строительства объекта со стороны ГК «Штарк» и его дальнейшую передачу в аренду Надеждинскому металлургическому заводу на срок 12 лет. Далее станция будет передана по остаточной стоимости в собственность предприятия.
Для ГК «Штарк» — это уже второй подобный проект. Первая мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт для электроснабжения и теплоснабжения потребителей на территории ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда Свердловской области) была запущена в 2014 году и доказала свою эффективность.
© «Вечерние ведомости»
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