Глава столицы Урала выделил деньги на бесплатное школьное питание

15:01 | 27.12.2019

Фото: eanews.ru

Глава Екатеринбурга Алекандр Высокинский подписал постановление об организации питания школьников во втором учебном полугодии.



Мэрия сообщает, что расходы на еду детей-льготников (из многодетных семей, из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей) составят не более 81,25 рубля в день на одного ученика 5-11 классов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, – 175,87 рублей. Для учащихся 5-11 классов с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, стоимость питания составит не более 203,13 рублей в день на человека.



Ученики начальной школы, не относящиеся к перечисленным группам, будут питаться на 70,35 рублей в день на человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»