Новой школе Екатеринбурга новый руководитель

14:35 | 27.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге огласили имя директора, который будет возглавлять новую школу №79 в микрорайоне Академический.



Пресс-служба УК «Академическая» сообщает, что директор новой школы посетила заседание социально-педагогического комплекса будущего восьмого района города 26 декабря. Отметим, учреждение откроет свои двери в 2020 году.



Новую школу возглавит Елена Камышанова, которая ранее руководила лицеем №3. В ходе заседания женщина подписала двусторонний договор с председателем СПК, одним из основателей Академического района Алексеем Воробьевым.



Председатель заявил об усилении профориентации школьников, а также об открытии и высших учебных заведений в микрорайоне.



Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон о создании восьмого района Екатеринбурга с рабочим названием «Академический». По завершении регламентных процедур через 99 дней закон направят в федеральные органы на согласование, и до конца 2020 года все юридические процедуры должны быть завершены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»