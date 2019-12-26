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13:45 | 27.12.2019
Фото: yandex.ru
На Урале 73-летнего пенсионера обвиняют в педофилии
Защитники сообщают, что мужчина приехал к знакомым на новоселье, после которого уснул на кровати в трусах. В какой-то момент рядом оказалась одна из девочек. Утром в дом зашла соседка и, интерпретировав увиденную картину по-своему, вызвала полицию. Пенсионера задержали и на следующий день предъявили обвинения.
Местный участковый дал Анвару негативную характеристику. Несмотря на это соседи уверены в порядочности мужчины, мама с детьми записали видео, в котором девочки рассказывают, как все происходило на самом деле. Если Якубова признают виновным, то он получит до 20 лет колонии.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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