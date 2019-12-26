В Свердловской области черные лесорубы вырубили сосен на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело

13:33 | 27.12.2019

В Сухоложском районе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса с причинением ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе выездной проверки обнаружен факт незаконной рубки и повреждений сырорастущей сосны в количестве 24 деревьев до степени прекращения.



В результате незаконной рубки ГКУ Свердловской области «Сухоложское лесничество» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млн. рублей.



В этой связи прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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