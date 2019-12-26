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13:09 | 27.12.2019

Фото: yandex.ru

Правительство Свердловской области планирует взять кредит на покрытие дефицита бюджета

Правительство Свердловской области планирует покрыть дефицит регионального бюджета при помощи кредитных организаций. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев 24 декабря.

Сообщается, что займы частично покроют дефицит бюджета и погасят долги по кредитам. Определять исполнителей данной услуги будут Министерство финансов Свердловской области и Департамент государственных закупок. Минфин сообщает, что госдолг региона составляет 60,8 млрд рублей, а долг по кредитам – 20 млрд рублей. При этом планируется занять у кредитной организации 39,5 млрд рублей.

Напомним, согласно прогнозам, доход Свердловской области в предстоящем году составит 267,2 млрд рублей, а расход – 296,6 млрд рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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