В Нижнем Тагиле горела квартира в многоэтажке

12:23 | 27.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. Площадь горения составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов сегодня в 01:10 по местному времени. Огонь повредил имущество в квартире на шестом этаже. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 16 человек личного состава, пять единиц техники.



Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, еще 15 были спасены с помощью спецустройств. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»