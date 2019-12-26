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12:04 | 27.12.2019
Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На «трассе смерти» в Свердловской области в ДТП погиб один человек
Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что на дороге столкнулись легковой автомобиль LADA Priora и рейсовый автобус Mercedes-Benz, следующий по маршруту №533 Североуральск – Екатеринбург.
В момент столкновения в автобусе находились 23 пассажира, пять из них получили незначительные травмы: порезы, ушибы, ссадины. Отмечается, что один из пассажиров получил перелом руки. Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение.
Водитель LADA Priora скончался на месте от полученных травм. Его личность установлена. Сотрудники полиции составили все процессуальные документы, ведется следствие.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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