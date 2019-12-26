В Екатеринбурге осужден экс-сотрудник «Билайна», продавший данные о разговорах абонентов

11:43 | 27.12.2019

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге суд признал виновным экс-сотрудника сотовой компании «Билайн» Денис Кунавин в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что подсудимый работал специалистом сотовой связи с 2017 по 2019 годы и имел доступ к информации о соединениях абонентов. В период с 2018 по 2019 годы незаконно копировал компьютерную информацию на свой телефон и продавал неизвестным лицам за 300 рублей за одного абонента.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал правонарушителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), а также по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Кунавина ждет 3 года лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»