Полиция Екатеринбурга усилит работу по подросткам в новогодние праздники

11:01 | 27.12.2019

Отделение по связям по СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга проводит операцию «Комендантский патруль», направленную на профилактику детской безнадзорности, а также предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Операция стартует сегодня 27 декабря и продлится до 6 января нового 2020 года.



Главная задача правоохранителей – выявление детей, находящихся в общественных местах (особенно в ночное время) без сопровождения законных представителей, сообщает Отделение по связям по СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Отдельное внимание сотрудники полиции уделят детям, состоящим на профилактическом учёте, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске. Ежедневно полицейские будут проверять места концентрации несовершеннолетних, среди которых торгово-развлекательные учреждения. Из числа сотрудников полиции и представителей других ведомств созданы мобильные группы для патрулирования указанных мест.



В период проведения операции в ежедневных рейдах примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых уполномоченных, комплексные силы полиции - сотрудники патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД.

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