В Первоуральске у предпринимателя арестовали автомобиль

11:21 | 27.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Первоуральские судебные приставы арестовали у индивидуального предпринимателя Mazda СХ-5 за уклонение от уплаты налогов.



Бизнесмен накопил долг в размере 400 тысяч рублей. В результате приставы составили акт описи и оставили автомобиль хозяину на ответственное хранение. Однако, если мужчина не начнет гасить долг, машину предадут на долги, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»