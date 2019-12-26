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10:44 | 27.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге построят эстакаду на выезде из Академического

Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило строительство второй (эстакадной) очереди транспортной развязки на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.

Одобренный проект предполагает эстакаду длиной 430 метров, шириной 16,75 метра и высотой 5 метров. Предполагается, что сооружение на три полосы от Амундсена до Сверлореченской обеспечит непрерывное движение транзитного транспорта. Допустимая скорость движения на новой дороге составит 100 км/ч.

Начальник свердловского Управления госэкспертизы Наталья Серегина заявила, что в следующем году запланировано строительство трамвайной линии в Академический, поэтому чиновница выражает всеобщую надежду на оперативное воплощение проекта эстакады, которое начнется в 2021 году.

Замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин отметил, что в 2020 году проект включат в заявки на финансирование и строительство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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