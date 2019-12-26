В столице Урала рано утром сгорели два автомобиля

10:22 | 27.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Два автомобиля отечественного производства горели в Екатеринбурге около 4:00 по местному времени. Инциденты произошли на улицах Новгородцевой и Союзной, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Первое происшествие произошло на Союзной. Диспетчеры зафиксировали вызов в 3:47. Установлено, что на площади шесть квадратных метров повреждены салон и кузов «ВАЗ-2112». В тушении пожара приняли семь человек на двух спецмашинах. Все работы на месте происшествия завершены в 04:41 по местному времени.



Второй инцидент произошел около 04:14 по местному времени на улице Новгородцевой. На площади три квадратных метра сгорел автомобиль «ВАЗ-2114». В тушении пожара приняли участие девять человек личного состава, две единицы техники. Автомобиль спасти не удалось. Все работы на месте происшествия завершены в 04:43 по местному времени.



В обоих случаях о пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»