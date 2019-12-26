На мясо-молочном комбинате в Сухом Логу случился пожар

09:38 | 27.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сухоложском районе сгорел мясо-молочный комбинат. На площади горения в 2000 квадратных метров повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 01:46 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 35 спасателей, 12 спецмашин. С огнем удалось справиться лишь к 06:12 по местному времени.



Во избежание распространения огня на рядом стоящие здания, из деревянного коровника эвакуировано 320 голов скота. Для координации сил и средств на месте происшествия был развернут штаб пожаротушения.



Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории для выяснения причин произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»