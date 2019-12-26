На Урале умер ребенок при падении с дивана

09:15 | 27.12.2019

Фото: kachkanar.ru

В Качканаре умерла семилетняя девочка – она прыгала на диване и упала, получив травму позвоночника. Ребенок скончался на месте происшествия.



СУ СК РФ ведет проверку произошедшего.



В связи со случившимся инцидентом карнавальную лыжную гонку в Качканаре перенеслина понедельник.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»