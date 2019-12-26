В центре Екатеринбурга случилось массовое ДТП

Сегодня вечером, около 22.00 в центре Екатеринбурга на перекрестке Малышева-Сакко и Ванцетти столкнулись сразу четыре автомобиля.ДТП случилось в ряду, движение из которого возможно только налево с Малышева на Сакко и Ванцетти.Пострадавших нет, однако движение по улице Малышева в сторону Московской затруднено, несмотря на поздний вечер.Как передают очевидцы, за рулём Ауди, которая, возможно, и стала причиной столкновения четырех автомобилей, находился военнослужащий.