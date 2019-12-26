Новости дня
23:06 | 26.12.2019
Фото: Вечерние Ведомости
В центре Екатеринбурга случилось массовое ДТП
ДТП случилось в ряду, движение из которого возможно только налево с Малышева на Сакко и Ванцетти.
Пострадавших нет, однако движение по улице Малышева в сторону Московской затруднено, несмотря на поздний вечер.
Как передают очевидцы, за рулём Ауди, которая, возможно, и стала причиной столкновения четырех автомобилей, находился военнослужащий.
© «Вечерние ведомости»
26.12.2019
23:06 | 26.12.2019
В центре Екатеринбурга случилось массовое ДТП
21:55 | 26.12.2019
В Екатеринбурге могут появиться канатные дороги
19:13 | 26.12.2019
В Екатеринбурге будут судить программиста за установку клиентам программ без лицензии
18:52 | 26.12.2019
В Березовском в преддверии Дня спасателя открыли пожарный пост
18:03 | 26.12.2019
В новогоднюю ночь пермяков и гостей города ждут на эспланаде
17:58 | 26.12.2019
В Перми определены лидеры и аутсайдеры по уборке дворов среди управляющих организаций
17:53 | 26.12.2019
Краевая елка собрала самых талантливых детей Прикамья
17:03 | 26.12.2019
Прогноз погоды на Среднем Урале на конец последней недели года
16:44 | 26.12.2019
В Екатеринбурге налоговики банкротят стратегическое предприятие, принадлежащее Росимуществу
16:42 | 26.12.2019
В Большом Истоке горел частный дом
16:26 | 26.12.2019
Уралец, пытавшийся спасти жену от лишения прав, выплатит 1,2 миллиона рублей штрафа
16:19 | 26.12.2019
Роскомнадзор: только треть школьников готова делиться личной информацией в соцсетях
16:12 | 26.12.2019
Глава Екатеринбурга пообещал не увольнять сотрудников «Салюта»
16:06 | 26.12.2019
Каждый 12-й переселенный из аварийного жилья по нацпроекту в России – житель Прикамья
15:34 | 26.12.2019
Вице-мэра Екатеринбурга чуть не включили в уголовное дело о массовых беспорядках в сквере
15:16 | 26.12.2019
Компания «УГМК-Застройщик» сдала в эксплуатацию жилые дома в ЖК «Макаровский» и жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге
14:53 | 26.12.2019
В Первоуральске стали известны причины «озеленения» снега
14:32 | 26.12.2019
Евгений Куйвашев в очередной раз спасает мэра Екатеринбурга от административного наказания
14:25 | 26.12.2019
Аэропорт Кольцово запланировал в новогодние праздники 1559 рейсов
13:57 | 26.12.2019
Пермским подрядчикам поставлена задача ежесуточно вывозить не менее 20 тысяч кубометров снега
13:35 | 26.12.2019
В Екатеринбурге осудят мошенника, похитившего более 9,3 миллионов рублей
13:34 | 26.12.2019
Благодаря нацпроекту в десять школ искусств Прикамья закупят музыкальные инструменты на 50 млн рублей
13:13 | 26.12.2019
«Уралкалий» проиндексирует зарплату сотрудникам
13:08 | 26.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку об истории медицины
13:02 | 26.12.2019
С начала зимнего содержания с улиц Перми вывезено более 140 тысяч кубометров снега