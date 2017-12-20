Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы свердловчан о такси и каршеринге

18:30 | 26.12.2019

Фото: kuban24.tv

Свердловский Роспотребнадзор вновь запустил горячую линию по вопросам об услугах такси и каршеринга. Задать вопросы специалистам можно будет в будние и праздничные дни с 9 до 17 часов.



Горячая линия будет работать с 26 декабря по 15 января.



Эксперты будут отвечать на вопросы граждан о правилах оказания транспортных услуг, защите плав потребителей при пользовании такси и каршерингом и деятельности агрегаторов такси. Также при необходимости свердловчане смогут обратиться в консультационные пункты для потребителей, чтобы составить претензии и исковые заявления в адрес исполнителей услуг.



Чтобы задать интересующие вопросы, необходимо позвонить по номеру телефона (343) 374-13-79 или по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»